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Dünya

Irak ordusundan DEAŞ'a karşı kapsamlı operasyon

Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ'a karşı ülkenin üç vilayetinin kırsal bölgelerinde geniş çaplı askeri operasyon başlattı.

İdiris Okuduci   | 17.05.2020
Irak ordusundan DEAŞ'a karşı kapsamlı operasyon

Bağdat

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Meyda Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ'ın kalıntılarının temizlenmesi için Salahaddin, Musul ve Enbar vilayetlerinin belirli bölgelerinde 11 farklı koldan askeri harekat başlatıldığı ifade edildi. 

Açıklamada, operasyonun Musul'un güneyi, Enbar'ın kuzeyindeki çöl bölgeleri ile Salahaddin vilayetinin batısında gerçekleştirildiği, Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da karadaki güçlere destek verdiği belirtildi.

Ordu güçleri, dün de Diyala vilayetinin farklı bölgelerinde teröristlerin konuşlandığı noktalara operasyon düzenlemişti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.


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