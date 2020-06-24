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Dünya

Irak mali kriz nedeniyle iç ve dış borçlanmaya gidecek

Irak Meclisi, hükümetin mali krizi atlatmak için ülke içi ya da dışından borçlanmasına onay verdi.

İdiris Okuduci   | 24.06.2020
Irak mali kriz nedeniyle iç ve dış borçlanmaya gidecek

İstanbul

Irak Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümete yabancı ve yerli kaynaklardan borç temin etme yetkisi veren yasa tasarısı bugün düzenlenen oturumda oy çokluğuyla kabul edildi. 

Hükümet, böylece, bütçe açığını kapatmak için ülke içi kaynaklardan 13 milyar dolar, dışarıdan ise 5 milyar dolara kadar borçlanma imkanı elde etti.

Petrol fiyatlarındaki ciddi düşüş nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayan Irak, başta memur maaşları olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanmasında zorluk çekiyor. 

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