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Dünya

Irak, İran'ın Bağdat Büyükelçisine nota verdi

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi'yi, Erbil'e bağlı Hacı Umran'daki dağlara yönelik hava saldırısı nedeniyle bakanlığa çağırarak nota verdi.

Haydar Karaalp   | 18.06.2020
Irak, İran'ın Bağdat Büyükelçisine nota verdi

Bağdat

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrc Mescidi'ye, Erbil'e bağlı Hacı Umran Dağları'na hava saldırıları sebebiyle bakanlığa çağrılarak nota verildi." denildi.

Söz konusu saldırıların kamu mallarında zararlara neden olduğu ifade edilen açıklamada, saldırıların bölge halkı arasında paniğin yayılmasına da yol açıldığı belirtildi. 

Açıklamada, Irak hükümetinin İran ile ilişkilerini sürdürmek istediği, ülkesinin egemenliğine saygı göstermesini beklediği ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), dün ve önceki gün Erbil kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini topçu ateşiyle vurduklarını duyurmuştu. DMO açıklamasında, Tahran yönetimine karşıt İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) ile İran Kürdistanı Devrimci ve Emekçi Partisi'ne (Komele) bağlı grupların söz konusu yüksek alanlarda saklandığı kaydedilmişti.


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