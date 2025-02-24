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Dünya

Irak’ın nüfusunun 46 milyonu geçtiği açıklandı

Irak nüfusunun 46 milyon 118 bin olduğu bildirildi.

Haydar Karaalp  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Irak’ın nüfusunun 46 milyonu geçtiği açıklandı

Bağdat

Irak resmi ajansı INA’nın haberine göre Planlama Bakanlığı yürüttüğü son nüfus sayımının nihai sonuçlarını açıkladı.

Kentte yaşayanların nüfus oranı yüzde 70,17 iken kırsal alanlarda yaşayanların oranının yüzde 29,83 olduğu belirtildi.

Irak'ta 5 yaş altındakilerin oranının yüzde 11,16, 5-14 yaş grubunun yüzde 24,7, 15-64 yaş grubunun yüzde 60,44, 65 yaş ve üzerindekilerin oranının ise yüzde 3,66 olduğu aktarıldı.

Nüfusun medeni duruma göre dağılımı ise bekar oranı yüzde 41,6, evli olanların oranı yüzde 54,01, boşanmış kişilerin yüzde 1,28, dulların oranı yüzde 2,8, ayrı yaşayanların oranı da yüzde 0,24 şeklinde sıralandı.

Irak’ta 20 Kasım 2024'te genel nüfus sayımı yapılmıştı.

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