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Dünya

Irak, Erbil'deki silahlı saldırıyı kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, "Erbil'de, bir Türk diplomatın hedef alındığı silahlı saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Haydar Karaalp   | 17.07.2019
Irak, Erbil'deki silahlı saldırıyı kınadı

Bağdat

Irak Dışişleri Bakanlığı, Erbil kentinde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, "Erbil'de bir Türk diplomatın hedef alındığı silahlı saldırıyı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırıda Irak vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin ise yaralandığı bilgisine yer veren Sahhaf, saldırıya ilişkin detayların ortaya çıkarılması için resmi taraflarla koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuştu.


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