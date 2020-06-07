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Dünya

Irak ekonomik krize karşı 'dış borçlanmayı' seçecek

Irak Maliye Bakanı Allavi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı Dünya Bankasından kredi alacaklarını söyledi.

Haydar Karaalp   | 07.06.2020
Irak ekonomik krize karşı 'dış borçlanmayı' seçecek

Bağdat

Irak Maliye Bakanı Ali Allavi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı Dünya Bankasından kredi alacaklarını söyledi.

Allavi, ülkesinin petrol fiyatlarının düşmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle girdiği ekonomik krizle ilgili Bağdat'ta basın toplantısı düzenledi.

Ülkenin içinde bulunduğu ve memur maaşlarının ödenmesinde gecikmelere neden olan mali krizden dolayı dış borçlanma yolunu seçtiklerini söyleyen Allavi, "Mali krizden çıkmak için Dünya Bankasından kredi çekmeye çalışacağız." dedi.

2020 bütçesinin Meclisten geçmesinin zor olduğunu ifade eden Allavi, 2021 yılı bütçesi üzerine çalışmaya başladıklarını aktardı.

Ali Allavi, memur maaşlarının kesintisiz ödenmesi için de ülkedeki bazı yerel bankalardan borç para almayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Irak'ta, son iki ayda memur ve emekli maaşlarının ödenmesinde gecikme yaşanmıştı. Hükümet, memur maaşlarında oluşan açığı kapatmak için yerel 3 bankadan kredi çekmişti.


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