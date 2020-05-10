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Dünya

Irak Başbakanı Kazımi, Abdulmehdi ve kabinesini emekliye sevk etti

Irak Başbakanı Kazımi, eski Başbakan Abdulmehdi ve kabinesindeki tüm bakanları emekliye sevk etti.

Haydar Karaalp   | 10.05.2020
Irak Başbakanı Kazımi, Abdulmehdi ve kabinesini emekliye sevk etti

Bağdat

Basına sızan belgeye göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından yayımlanan kararname ile eski Başbakan Adil Abdulmehdi ve kabinesindeki 22 bakan emekliye sevk edildi.

4 gün önce göreve başlayan Başbakan Kazımi, aldığı kararlar çerçevesinde gösterilere katıldıkları için tutuklu bulunanların serbest bırakılması, geciktirilen emeklilik maaşlarının ödenmesi ve Abdulmehdi döneminde siyasi bir kararla Terörle Mücadele Kurumu Başkan Yardımcılığı görevinden alınarak pasifize edilen DEAŞ’la savaşın önemli generallerinden Abdulvahap Saadi’yi Terörle Mücadele Kurumunun başına getirmişti.

Kazımi’nin aldığı bu kararlar halk tarafından olumlu karşılandı.

Irak Başbakanının gelecek günlerde halkı rahatlatabilecek bazı önemli kararlar alacağı da konuşuluyor.

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