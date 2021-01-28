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Dünya

Irak Başbakanı, DEAŞ’ın sözde valisinin öldürüldüğünü açıkladı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi’nin öldürüldüğünü bildirdi.

Haydar Karaalp   | 28.01.2021
Irak Başbakanı, DEAŞ’ın sözde valisinin öldürüldüğünü açıkladı

Bağdat

Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sözde valisine yönelik güvenlik güçlerince, özel istihbarat operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi vermeyen Başbakan Kazımi, sözde valinin öldürüldüğünü duyurarak, "DEAŞ çetelerine karşı sarsısıcı yanıtımız olacağı sözünü vermiştik." ifadesini kullandı.

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