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Dünya

Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa edecek

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı.

Haydar Karaalp   | 29.11.2019
Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa edecek

İstanbul

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin "ülkenin kaosa sürüklenmemesi" çağrısına uyarak hükümet başkanlığından istifa ettiğine ilişkin resmi yazıyı Meclis'e göndereceğini bildirdi.

Abdulmehdi'nin bu kararı, Sistani'nin Meclis'e yaptığı "şeffaf ve özgür seçim" çağrısı sonrası geldi. 

Şii dini merci Sistani, bugün cuma namazı sonrası okunan "siyasi mesaj"ında, hükümetin son iki aydır devam eden protestolar karşısında sorumluluklarını yerine getirmede aciz kaldığını belirterek, Meclis'ten "şeffaf ve özgür için yeni seçim yasasının çıkarılması konusunda hızlı davranmasını" istemişti.

Sistani'nin mesajı, "Meclis'ten hükümete yönelik güvenoyunun çekilmesi ve ülkenin erken seçime hazırlanmasını istediği" şeklinde yorumlanmıştı.

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