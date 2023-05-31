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Dünya

İngiltere'nin Brexit sonrası ilk serbest ticaret anlaşmaları bugün devreye giriyor

Serbest ticaret anlaşmalarıyla İngiltere'nin Avustralya ile ikili ticaretinin yüzde 53, Yeni Zelanda ile yüzde 59 artacağı öngörülüyor.

Nuran Erkul Kaya  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
İngiltere'nin Brexit sonrası ilk serbest ticaret anlaşmaları bugün devreye giriyor

Londra

İngiltere'nin Brexit sonrası ilk serbest ticaret anlaşmaları bugün devreye giriyor.

İngiliz hükümetinin açıklamasına göre, Avustralya ve Yeni Zelanda ile serbest ticaret anlaşmaları bu geceden itibaren yürürlükte olacak.

İngiltere'nin Brexit sonrası ilk serbest ticaret anlaşması olma özelliği taşıyan anlaşmalar kapsamında söz konusu ülkelere tüm mal ihracatı üzerindeki gümrük vergileri kaldırılacak.

Anlaşmaların, ülkeler arasındaki dijital ticareti artırması hedeflenirken, İngiltere'deki tüketiciler için de daha rekabetçi fiyatlar oluşturması bekleniyor.

Serbest ticaret anlaşmalarıyla İngiltere'nin Avustralya ile ikili ticaretinin yüzde 53, Yeni Zelanda ile yüzde 59 artacağı öngörülüyor.

İngiltere'nin Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch, "bugünün tarihi bir an" olduğunu belirterek, ülkenin her yerindeki işletmelerin bu fırsatlardan yararlanacağını ve anlaşmaların ekonomik büyümeye katkısı olacağını kaydetti.

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