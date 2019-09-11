Euro
6.39
Dolar
5.78
BIST 100
101,807.20
Altın
1,493.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'den yabancı öğrencilerle ilgili karar

İngiltere'deki bir üniversiteden mezun olan yabancı öğrenciler 2 yıl ülkede kalabilecek ve iş bulurlarsa çalışabilecek

Hasan Esen   | 11.09.2019
İngiltere'den yabancı öğrencilerle ilgili karar

Londra

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 2012 yılında alınan, mezun olduktan sonra yabancı öğrencilerin 4 ay içinde ülkeyi terk etmesini öngören kararı iptal etti. 

Böylece öğrenciler, 2012 öncesinde olduğu gibi 2 yıl daha ülkede kalabilecek ve iş bulurlarsa çalışabilecek. Değişiklik, gelecek sene lisans ve üstü bölümlere başlayacak yabancı öğrencileri kapsayacak.

Çalışılacak iş kollarında bir sınırlama yok

Mezun olduktan sonra çalışılacak iş kollarına bir sınırlama getirilmezken, öğrencilerin göçmenlik durumlarını sürekli kontrol ettiği bilinen bir kurumda okumaları gerekecek.

Başbakan Boris Johnson, değişikliğin öğrencilere "potansiyellerini ortaya çıkarma" ve İngiltere'de kariyer yapma imkanı sağladığını belirtti.

Johnson, ayrıca DNA'nın yaklaşık 60 yıl önce Cambridge Üniversitesinde uluslararası araştırma ekibi tarafından keşfedildiğini anımsatarak, son değişikliğin bu gibi bilimsel gelişmelerin daha da ileri taşınmasına yardımcı olacağını ifade etti.

İngiltere Üniversiteler Birliği Başkanı Alistair Jarvis ise kararın İngiltere ekonomisine fayda sağlayacağını ve ülkeyi yeniden "ilk tercih edilen eğitim destinasyonu" yapacağını dile getirdi.

İngiltere'de geçen sene 450 bin yabancı öğrenci eğitim görürken, bunların ekonomiye katkısının 26 milyar sterlin olduğu belirtiliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'tan 2020 mesajı: Şahinsiz kabine, yumuşak dış politika
Sürdürülebilir bir Sıfır Atık Projesi için neler gerekli?
Belçika’da Müslümanlara okul yasağı
ABD-Taliban uzlaşması devam eder mi?
Batı medyasının yüzyıllardır değişmeyen Türkiye algısı

Benzer haberler

İngiltere'den yabancı öğrencilerle ilgili karar

İngiltere'den yabancı öğrencilerle ilgili karar

THY'den KKTC'de üniversite okuyan öğrencilere indirim

İngiltere'den İran'ın Esed rejimine petrol satışına tepki

Brexit'e renk katan başkan

Brexit'e renk katan başkan
100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için 30 bin sterlin harcadı

100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için 30 bin sterlin harcadı
İngiliz Parlamentosu Johnson'ın erken seçim talebini yine reddetti

İngiliz Parlamentosu Johnson'ın erken seçim talebini yine reddetti