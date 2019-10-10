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Dünya

İngiltere'den Türkiye 'güvence verdi' açıklaması

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Pierce, "Türkiye, bu konuda (uluslararası insani hukuk) güvence verdi." dedi.

Betül Yürük   | 10.10.2019
İngiltere'den Türkiye 'güvence verdi' açıklaması

New York

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, Türkiye'nin uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi konusunda güvence verdiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere kapalı oturumda toplandı.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Pierce, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp, operasyona ilişkin "ciddi endişelerini" aktardığını söyledi.

Pierce, itidal çağrısında bulunduklarını ve insani durumun kötüye gitme riski olduğunu belirterek, operasyonun DEAŞ ile mücadeleyi etkileyebileceğini ifade etti.

Ulusları insani hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini ve Türk yetkililerle iletişimde bulunduklarını kaydeden Pierce, "Türkiye, bu konuda güvence verdi." dedi.

Pierce, Türkiye'nin ve Türk halkının Suriyeli mültecilere karşı "olağanüstü bir cömertlik" gösterdiğine işaret ederek, Türkiye'nin NATO'da da önemli bir ortak olduğunun altını çizdi.


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