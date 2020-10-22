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Dünya

İngiltere'den Rus Askeri istihbaratına yaptırım kararı

İngiltere, 2015'te Almanya Parlamentosuna siber saldırı düzenledikleri gerekçesiyle 2 Rus Askeri İstihbarat (GRU) görevlisine ve saldırılardan sorumlu tutulan GRU'nun 26165 Nolu birimine yaptırım kararı aldı.

Bilal Acar   | 22.10.2020
İngiltere'den Rus Askeri istihbaratına yaptırım kararı

Londra

İngiltere, 2015'te Almanya Parlamentosuna siber saldırı düzenledikleri gerekçesiyle 2 Rus Askeri İstihbarat (GRU) görevlisine ve saldırılardan sorumlu tutulan GRU'nun 26165 Nolu birimine "varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı" yönünde yaptırım kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) rejimi altında, İngiltere ve müttefikleri tarafından Rusya'ya kötü niyetli siber faaliyetlerinin cezasız kalmayacağını gösteren bir dizi kararlar alındığı belirtildi.

GRU'nun son yıllarda gerçekleştirilen birçok siber saldırıdan sorumlu olduğunun kaydedildiği açıklamada, Rusya'nın bu saldırılarla uluslararası hukuku ve kurumları hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Almanya Parlamentosuna 2015'te düzenlenen siber saldırılarda, bilgi sistemleri hedef alındı ve önemli veriler çalındı. Alman milletvekillerine ve Başbakan Yardımcısına ait elektronik posta hesapları etkilendi." ifadesine yer verildi.

Alman Parlamentosuna yönelik siber saldırıların GRU tarafından yapıldığına işaret edilen açıklamada, saldırılardan sorumlu tutulan 2 Rus askeri istihbarat görevlisiyle GRU'nun 26165 Nolu birimine yönelik "varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı" kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Almanya ve Avrupalı müttefikleriyle omuz omuza duran İngiltere, Batı demokrasisini baltalamaya çalışan siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Bu suç davranışları, Rus hükümetinin itibarını daha da kötüleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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