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Dünya

İngiltere'den Brexit anlaşması için 'esneklik' mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, "AB’den aldığımız sinyaller makul derecede olumlu." dedi.

Tayfun Salcı  | 05.03.2019
İngiltere'den Brexit anlaşması için 'esneklik' mesajı

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Brexit anlaşmasının revize edilmesi konusunda Avrupa Birliği'nden (AB) “olumlu sinyaller” aldıklarını belirterek, kendilerinin de “tedbir maddesi” konusunda esnek olacaklarını söyledi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’ye açıklamalarda bulunan Hunt, Brexit anlaşmasının revize edilmesine ilişkin, “AB’den aldığımız sinyaller makul derecede olumlu.” dedi.

“Abartmak istemem çünkü daha yapılacak pek çok şey var.” ifadesini kullanan Hunt, “Ancak sanıyorum AB samimi olduğumuzu anlıyor.” diye konuştu.

İngiltere’nin revize edilmesini talep ettiği “tedbir maddesi”ne ilişkin olarak da Hunt, “Bizi belirsiz bir süre için AB ile gümrük birliği içinde mahsur bırakmak mümkün olmamalı. Bunun egemen bir parlamento olarak bizim için taşıdığı önemi AB’ye söylüyoruz. Bu noktaya nasıl ulaşacağımız konusunda ise esnek olmaya hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.

Hunt, “tedbir maddesi”nin yürürlüğünün sona erdirilmesi için “adil bir hakem mekanizmasını” da kabul edebileceklerini söyledi.

Kritik oylama 12 Mart'ta

İngiliz parlamentosu Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta yapılan oylamada ezici çoğunlukla reddetmişti.

Parlamentonun anlaşmada değiştirilmesini talep ettiği "tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışıyor ancak AB tarafı buna sıcak yaklaşmıyor.

Tedbir maddesi, İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor.

May'in revize edilmiş Brexit anlaşmasını 12 Mart'ta parlamentoya sunması bekleniyor. Anlaşmanın reddedilmesi halinde 13 Mart'ta "anlaşmasız ayrılık" seçeneği milletvekillerinin onayına sunulacak. Bunun da reddedilmesi halinde milletvekilleri 14 Mart'ta "Brexit’in ertelenmesi" seçeneğini oylayacak.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranı ile AB'den ayrılma kararı almıştı.

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