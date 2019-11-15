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Dünya

İngiltere'deki seçim kampanyalarında kadınlar seslerini duyuramıyor

Seçim haberlerinde kadınlar yüzde 21,4 erkekler ise 78,6 oranında yer aldı.

Hasan Esen   | 15.11.2019
İngiltere'deki seçim kampanyalarında kadınlar seslerini duyuramıyor

Londra

İngiltere'de seçim kampanyası sırasında kadınlara basında erkeklerin beşte biri oranında yer verildiği belirtildi.

Loughborough Üniversitesindeki akademisyenler, 7-13 Kasım tarihlerinde ulusal basında çıkan seçim haberlerini taradı.

Halk, iş insanları, uzmanlar ve siyasetçiler dahil her katılımcının dikkate alındığı araştırma cinsiyet eşitsizliğini ortaya koydu.

TV haberinde kadınlara yüzde 32,9, erkeklere yüzde 67,1 oranında yer verildi. Yazılı basında ise kadınlar ancak yüzde 18,1 oranında kendilerine yer buldu.

Genel olarak, kadınlar yüzde 21,4, erkekler ise 78,6 oranında seslerini duyurma fırsatı yakaladı.

Ülkede Liberal Demokratlar, İskoç Ulusal Partisi, Demokratik Birlik Partisi ve Kuzey İrlanda İttifak Partisinin liderliklerini kadınlar yapıyor.

Söz konusu araştırmada, buna rağmen "Veriler, kadınların şimdiye kadar seçim kampanyalarında erkeklere kıyasla giderek artan bir şekilde marjinalize edildiğini gösteriyor." denildi.

İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit'te anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisinin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı.


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