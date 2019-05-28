Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.74
Dolar
6.03
BIST 100
86,777.63
Altın
1,278.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'deki iktidar partisi hakkında İslamofobi şikayeti

İngiltere Müslüman Konseyi, iktidardaki Muhafazakarların ayrımcılıkla mücadele yasasını ihlal ettiğini belirterek Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonundan partideki 150 İslamofobi olayının soruşturulmasını istedi.

Hasan Esen   | 28.05.2019
İngiltere'deki iktidar partisi hakkında İslamofobi şikayeti

Londra

İngiltere Müslüman Konseyi (MCB), Muhafazakar Partideki 150 İslamofobi olayının soruşturulması için ülkenin insan hakları komisyonuna başvurdu.

MCB Genel Sekreteri Harun Han'ın Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonuna yaptığı başvuruda, İslamofobi sorununun "partinin derinliklerine kadar gittiği" belirtildi.

İktidar partisinin ayrımcılıkla mücadele yasasını ihlal ettiğini gösteren yeterli sayıda delil bulunduğu belirtilen başvuruda, 150 olayın araştırması istendi.

Partinin ayrıca daha önceki şikayetler konusunda "vurdumduymazlık" gösterdiği de kaydedilirken, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın İslamofobik tavır sergilediğinde herhangi bir adım atılmadığı vurgulandı.

Ayrıca, partinin Müslüman üyelerine dönük İslamofobinin "hoş görüldüğüne" dikkat çekildi.

Başvurunun, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonunun ana muhalafet İşçi Partisi hakkındaki Yahudi karşıtlığı iddiaların araştıracağını duyurduğu gün yapılması dikkat çekti.

MCB'den daha önce yapılan açıklamada iktidar partisindeki ön yargı seviyesinin "şaşırtıcı" olduğu ve ayrımcılık iddialarının bağımsız olarak soruşturulması gerektiği belirtilmişti.

Muhafazakar Parti, İngiltere'deki diğer çoğu partinin aksine İslamofobinin "kökenleri ırkçılığa dayanan, İslam'ı ve Müslüman gibi algılananları hedef alan bir tür ırkçılık" olarak ifade edildiği tanımı da kabul etmiş değil.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları
Avrupa Birliği nereye?
ABD ile 40 yıldır kavga eden İran'da halkın gündemi ekonomi
ABD-İran çatışmasının Orta Doğu'nun geleceğine yansımaları
ABD'nin İran'ı çevreleme stratejisi ve riskler

Benzer haberler

İngiltere'de AP seçimlerinde Brexit karşıtları öne geçti

İngiltere'de AP seçimlerinde Brexit karşıtları öne geçti

İngiltere'de iktidar partisine AP seçimlerinde hezimet

İngiltere'de AP seçimlerinde aşıcı sağcılar önde

İngilizlerin çoğunluğu ülkenin krizde olduğunu düşünüyor

İngilizlerin çoğunluğu ülkenin krizde olduğunu düşünüyor
İngiltere'de liderlik yarışı başladı

İngiltere'de liderlik yarışı başladı
Arsene Wenger: Beni kısa bir süre içinde futbol dünyasında yeniden göreceksiniz

Arsene Wenger: Beni kısa bir süre içinde futbol dünyasında yeniden göreceksiniz