Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
103,544.40
Altın
1,474.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de, YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi

Irak ve Suriye'ye giderek terör örgütü YPG/PKK'ya ait kamplarda eğitim alan İngiltere vatandaşına 4 yıl hapis cezası verildi.

Hasan Esen   | 07.11.2019
İngiltere'de, YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi

Londra

Londra'da ağır ceza mahkemesi Old Bailey'de yargılanan Aidan James adlı İngiliz vatandaşı hakkındaki karar açıklandı. 

James, terör örgütü PKK'ya ait Irak'taki bir kampta silahlı eğitim aldığı için 4 yıl hapse mahkum edilirken, "Suriye'deki terör kamplarında bulunmak" suçlamasından beraat etti.

Suriye'den İngiltere'ye dönerken geçen yıl 4 Şubat'ta Liverpool Havalimanı'nda gözaltına alınan James, "terör eylemine hazırlık" ve "terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak" suçlarından yargılanıyordu.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ANALİZ - Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi
Yemen'de 'ARAMCO' barışı
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar

Benzer haberler

İngiltere'de, YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi

İngiltere'de, YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi

İngiltere'de Brexit karşıtı partilerden seçim ittifakı

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

İngiltere'deki seçimde 'uzaylı' aday yarıştan çekildi

İngiltere'deki seçimde 'uzaylı' aday yarıştan çekildi

Terörist Özge Aydın YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha ortaya çıkardı

Terörist Özge Aydın YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha ortaya çıkardı
'Türkiye’de yeniden dengelenme görülüyor'

'Türkiye’de yeniden dengelenme görülüyor'