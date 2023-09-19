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Dünya

İngiltere'de uzman doktorlar 2 günlük grev başlattı

İngiltere'de yaklaşık 24 bin uzman doktor, hükümetle maaş zammı konusunda süregelen anlaşmazlık nedeniyle 2 günlük greve gitti.

Zuhal Demirci  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
İngiltere'de uzman doktorlar 2 günlük grev başlattı

Londra

Maaş artışı ve çalışma koşullarıyla ilgili hükümetle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle bu yıl üçüncü kez greve giden uzman doktorlar, enflasyonun üzerinde yüzde 11 oranında ücret artışı talebinde bulunuyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay ise bağımsız ücret inceleme kurumunun tavsiyesinin yaklaşık yüzde 8,8 olduğunu savunuyor.

Uzman doktorların 2 günlük grev sürecinde sadece acil bakım hizmetleri verilecek. Acil olmayan operasyonlar ve randevular dahil rutin hizmetlerin ise önemli ölçüde kesintiye uğrayacağı öngörülüyor.

Pratisyen hekimler de yarın iş bırakacak

İngiltere'de yaklaşık 61 bin pratisyen hekim de yarın iş bırakarak 3 günlük greve gidecek.

Bu yıl altıncı kez greve gidecek pratisyen hekimler, hükümetten yüzde 35 oranında ücret artışı talebinde bulunuyor.

Sağlık Bakanı Barclay, doktorların grevine ilişkin Sky News'e yaptığı açıklamada, bazı sağlık personelinin grevler sırasında görevlerinin başında olmasını sağlayacaklarını belirtti.

Barclay, "Bugün duyurduğumuz şey, zaman açısından kritik olan kemoterapi, diyaliz gibi hizmetleri nasıl koruyacağımızdır çünkü grev hakkının önemli olduğunu kabul ediyoruz ancak bunu hastaların temel tedavilere erişim hakkıyla da dengelememiz gerekiyor." dedi.

Ülkede binlerce uzman doktor, ücret artışı ve çalışma koşullarıyla ilgili hükümetle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 20 Temmuz'da "50 yıl sonra ilk kez" greve giderek 48 saatlik iş bırakma eylemi yapmıştı.

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