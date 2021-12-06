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Dünya

İngiltere'de uyuşturucu kullananların pasaportlarına el konulacak

İngiltere'de hükümet, uyuşturucu kullananların pasaportlarının ellerinden alınmasını da içeren teklifi parlamentoya getirmeye hazırlanırken, Başbakan Boris Johnson, uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

Hasan Esen   | 06.12.2021
İngiltere'de uyuşturucu kullananların pasaportlarına el konulacak

Londra

İngiltere'de hükümetin, bu hafta 10 yıllık uyuşturucuyla mücadele stratejisini açıklaması bekleniyor.

Basında yer alan haberlere göre, plan kapsamında, şehir merkezli suç çetelerinin küçük yerleşim yerlerine eroin, kokain gibi A sınıfı uyuşturucu arzını önlemek için geniş çaplı operasyonlar yapılacak.

Bu kapsamda gelecek 3 yıl içinde 2 bin dağıtım hattının kırılması ve binlerce gözaltı yapılması taahhüdünde bulunuldu.

Uyuşturucu çetelerinin kullandıkları kara yolu ve demir yolu ağları hedef alınacak, tutukluluk sonrası polis uyuşturucu satıcısının telefonundan müşterilerine mesaj göndererek, onlardan uyuşturucudan uzak durmalarını isteyebilecek.

Böylece kullanıcılara uyuşturucu satın aldıklarında polisin neler olduğunu bildiği mesajı verilerek, gizli kalma hissi ortadan kaldırılacak.

Uyuşturucu kullanımıyla mücadele etme kapsamında suçlu bulunanların pasaportlarına ve ehliyetlerine de el konulabilecek.

Konuya ilişkin Sun gazetesine konuşan Başbakan Johnson, hükümetin "uyuşturucuyla mücadelede kesinlikle kararlı" olduğunu belirtti.

Uyuşturucuların "toplum ve İngiltere'de büyüyen çocuklar için kötü olduğunu" kaydeden Johnson, rehabilitasyon seçeneği sunarak, suçluları "tekrar tekrar" gözaltına alma ve uyuşturucuya bağlı suçlara karıştıkları için "tekrar tekrar" hapishaneye gönderme döngüsünü kırmak istediklerini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, İngiltere'de hırsızlık faillerinin yarısından fazlasını oluşturan yaklaşık 300 bin kişi eroin bağımlısı. Cinayetlerde de uyuşturucu kullanıcıları, faillerin neredeyse yarısını oluşturuyor. Uyuşturucuların topluma toplam maliyetinin ise yılda yaklaşık 20 milyar sterlin olduğu değerlendiriliyor.

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