İngiltere'de tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluluk dahil kalan tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurdu.
Londra
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkesinin "Kovid-19'la yaşama" planını açıkladı ve artık yasal kısıtlamalardan "kişisel sorumluluk" sürecine geçileceğini belirtti.
Kovid-19 salgınının henüz bitmediğini ancak Omicron dalgasının zirvesinin geride kaldığını aktaran Johnson, aşılar ve tedavilerin, ileriye dönük ilk savunma hattını oluşturacağını kaydetti.
Aşılanmış kişiler ile 18 yaş altındakilerin artık Kovid-19'lu biriyle temasından sonraki 7 gün boyunca kendilerini test etmeleri gerekmeyeceğini açıklayan Johnson, perşembeden itibaren de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesi yasal zorunluluğunun kaldırılacağını duyurdu.
Johnson, testi pozitif çıkan yetişkinler ve çocukların evde kalmaları ve diğer insanlarla temastan kaçınmalarının tavsiye edilmeye devam edileceğini dile getirdi.
Ücretsiz Kovid-19 testleri sona eriyor
Johnson, Kovid-19 aşıları ve testlerinin ekonomiye maliyetinin çok büyük olduğunun altını çizerek, bu maliyetin İçişleri Bakanlığının bütçesinden daha fazla olduğuna dikkati çekti. Johnson, Kovid-19 testlerinin ekonomiye 15,7 milyar sterline mal olduğu bilgisini paylaştı.
Johnson, 1 Nisan itibarıyla halka ücretsiz dağıtılan testlere son verileceğini ancak en yaşlı ve savunmasız gruptakilere testlerin ücretsiz sağlanmaya devam edileceğini kaydetti.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise hükümetin Kovid-19'la yaşama planına yönelik eleştirilerde bulunarak, plan için "iyi düşünülmemiş" yorumunda bulundu.
"İngiltere'de kalan tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıracağız"
Johnson, daha sonra baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.
Salgının bitmediği ve yeni varyantların ortaya çıkması durumunda "acil durum" önlemlerinin yürürlükte kalacağını söyleyen Johnson, "Bugün, Kovid-19'a karşı zafer ilan edebileceğimiz gün değil çünkü bu virüs yok olmuyor ancak son iki yılın tüm çabalarının, nihayet kendimizi korumamızı ve özgürlüklerimizi tam olarak geri getirmemizi sağladığı gün." dedi.
Johnson, 24 Şubat itibarıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluğun da kaldırılacağını belirterek, "İngiltere'de kalan tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıracağız." diye konuştu.
"Bir sonraki varyant, Omicron kadar azaltılmış şiddette olmayabilir"
Hükümetin bilim danışmanı Vallance de salgının bitmediğini ve virüsün gelişmek için alanı olduğunu belirterek, "Bir sonraki varyantın Omicron kadar azaltılmış şiddette olduğunun garantisi yok." açıklamasında bulundu.
Baş tıp görevlisi Whitty de enfeksiyon durumunda kendini tecrit etme yasal zorunluluğu kaldırılmış olmasına rağmen, Kovid-19'a yakalanan kişilerin yine de kendilerini izole etmesi tavsiyesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.