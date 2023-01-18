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Dünya

İngiltere'de TÜFE yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydetti

Gökhan Kurtaran   | 18.01.2023
İngiltere'de TÜFE yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydetti

Londra
İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 10,5 artış kaydetti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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