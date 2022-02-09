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Dünya

İngiltere'de terör tehdidi seviyesi düşürüldü

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, ülkenin terör tehdidi seviyesinin "şiddetli"den "önemli"ye düşürüldüğünü bildirdi.

Hasan Esen   | 09.02.2022
İngiltere'de terör tehdidi seviyesi düşürüldü

Greater London

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, yaptığı yazılı açıklamada, "Müşterek Terörizm Analiz Merkezi (JTAC), İngiltere ulusal terör tehdidi seviyesini 'şiddetli'den 'önemli'ye indirdi. Bu da İngiltere'de bir terör saldırısının muhtemel olduğu anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Ekim ve Kasım 2021'de İngiltere'de art arda meydana gelen 2 terör saldırının ardından tehdit seviyesinin "şiddetli"ye yükseldiğini hatırlatan Patel, "JTAC, bu 2 saldırıya rağmen İngiltere'deki terör tehdidinin mevcut doğası ve ölçeğinin, saldırılardan önce görülen tehdit seviyesiyle tutarlı olduğuna karar verdi." ifadesini kullandı.

Patel, tehdit seviyesindeki bir düşüşün olumlu olduğunu ancak olası tehlikelere asla kayıtsız kalamayacaklarını vurgulayarak, rehavete karşı uyardı.

İngiltere'de terör tehdidi seviyesi, "düşük" (saldırı pek muhtemel değil), "orta" (saldırı muhtemel ancak olası değil), "önemli" (saldırı muhtemel) ve "şiddetli" (saldırı büyük ölçüde muhtemel) olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

Milletvekili David Amess'in 15 Ekim'de öldürülmesi ve 14 Kasım'da da Liverpool'daki bir hastanesinin dışında meydana gelen patlama nedeniyle tehdit seviyesi yükselmişti.

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