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Dünya

İngiltere'de silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'nin Plymouth kentinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Zuhal Demirci   | 13.08.2021
İngiltere'de silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Isabel Infantes/AA

İngiltere

Devon ve Cornwall Polisi, Plymouth kentinin Keyham bölgesindeki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, silahlı şüpheli dahil olayda 6 kişinin öldüğünü doğruladı.

Açıklamada, 2 kadın ve 2 erkek ile saldırının faili olan erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilerek, bu kişilerin aldıkları kurşun yarası nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kurşunların hedefi olan ve olay yerinde tedavi altına alınan 1 kadının ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırgan, polis tarafından vurularak öldürülmüş ve saldırının terörle bağlantısı olmadığı belirtilmişti.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Plymouth'da yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu dile getirmiş, "Herkesi sakin olmaya, polis tavsiyelerine uymaya ve acil servislerimizin işlerine devam etmelerine izin vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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