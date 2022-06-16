Dolar
17.31
Euro
18.18
Altın
1,843.83
ETH/USDT
1,122.00
BTC/USDT
21,128.00
BIST 100
2,485.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik için cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya

İngiltere'de sıcak hava dalgası etkili oluyor

İngiltere'de başkent Londra dahil ülkenin güneydoğu ve doğusunun sıcak hava dalgası altında olduğu ve termometrelerin 35 santigrat dereceyi göstereceği belirtildi.

Hasan Esen   | 16.06.2022
İngiltere'de sıcak hava dalgası etkili oluyor

Londra

Çarşambadan beri etkisini gösteren hava sıcaklığının yarın 35 dereceyi bulması beklenirken, sıcak hava etkisini pazar yağacak yağmurla kaybedecek.

Meteoroloji Ofisi Sözcüsü Grahame Madge, "Güney İngiltere'de açık gökyüzü ve oldukça kuru zemin koşullarımız var. Ayrıca, büyük sıcaklıkların görüldüğü Avrupa'nın güneyinden özellikle de İberya'dan daha sıcak havalar geliyor. Bu da cuma göreceğimiz türde bir artışa yol açıyor." dedi.

Birkaç gün daha sıcaklıkların görüleceğini kaydeden Madge, "Şu anda, bazı belirsizlikler olsa da hava sıcaklıklarının cuma zirveye çıkacağını ve ardından cumartesi büyük ölçüde daha serin bir gün içinde olacağımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından Dr. Agostinho Sousa da seyahatlerde kişilerin yanlarında su bulundurmaları, gölgede yürümeleri, güneş kremi sürmeleri ve gün içinde spor yapmamaları tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de en yüksek hava sıcaklığı 35 santigrat derece ile Haziran 1976'da kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THK'nın yangın söndürme uçaklarının bakımlarında sona gelindi
AK Parti'li Tevfik Göksu'dan İBB'ye '1000 minibüsü daha taksiye çevirin' çağrısı
TBMM Başkanı Şentop: Avrupa, Yunanistan'ın mültecilere yönelik insanlık dışı uygulamalarına göz yumuyor
DBP'li Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü

Benzer haberler

İngiltere'de sıcak hava dalgası etkili oluyor

İngiltere'de sıcak hava dalgası etkili oluyor

İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı

Amerikalı aktör Kevin Spacey, Londra'da hakim karşısına çıktı

İngiltere'den, Kuzey İrlanda Protokolü'yle ilgili yasal süreç başlatan AB'ye tepki

İngiltere'den, Kuzey İrlanda Protokolü'yle ilgili yasal süreç başlatan AB'ye tepki
İngiltere, AİHM kararına rağmen sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planında ısrarcı

İngiltere, AİHM kararına rağmen sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planında ısrarcı
İngiltere'de Rus ajanı olduğundan şüphelenilen kişi havaalanında yakalandı

İngiltere'de Rus ajanı olduğundan şüphelenilen kişi havaalanında yakalandı