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Dünya

İngiltere'de sel riski 2050'ye kadar her 4 evden birini etkileyebilir

İngiltere'de sel riskinin 2050'ye kadar her dört evden birini etkileyebileceği tahmin edildi.

Nuran Erkul Kaya  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
İngiltere'de sel riski 2050'ye kadar her 4 evden birini etkileyebilir

Londra

İngiltere Çevre Ajansının, iklim değişikliğinin etkilerini de kapsayan modelleme tekniğiyle yaptığı son analizine göre, nehir, deniz ya da yüzey sularından kaynaklanan sel baskınları halihazırda ülkede 6,3 milyon evi tehlikeye atıyor.

Bu sayı, Çevre Ajansının daha önceki değerlendirmesine göre yüzde 43 artış gösterdi.

Küresel sıcaklıkların ve etkilerinin artmasıyla sel riskinin 2050'ye kadar 8 milyon evi etkileyebileceği tahmin ediliyor. Bu durum, İngiltere'de 2050'ye kadar her dört evden birinin sel riski altında olabileceği anlamına geliyor.

İngiltere'de son olarak geçen ay etkili olan Bert Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de ev ve yollar su altında kalmıştı.

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