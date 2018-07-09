LONDRA

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, geçen hafta ülkenin güneybatısındaki Amesbury kasabasındaki evinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği Novichok maddesine maruz kalarak bilincini yitirmiş şekilde bulunan ve hastaneye kaldırılan Dawn Sturgess'in (44) pazar akşamı hayatını kaybettiği bildirildi.

Polisin açıklamasında, 3 çocuk annesi kadının ölümüne ilişkin cinayet soruşturması başlatıldığı duyurulurken, aynı evde bilinci kapalı halde bulunan ve aynı maddeye maruz kaldığı tespit edilen Charlie Rowley'in (45) ise halen hastanede olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Gelişmelere ilişkin açıklamada bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, Sturgess'in ölüm haberini almaktan dolayı "dehşete düştüğünü ve şok olduğunu" bildirdi. May, olayın ortaya çıkarılması için polis ve güvenlik yetkililerinin hızlı bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Çiftin maddeye nasıl maruz kaldığı araştırılıyor

İngiliz yetkililer çiftin Novichok maddesine nasıl maruz kaldığını çözmeye çalışıyor. Şimdiye kadar açıklanan bulgulara göre çift maddeye elleriyle temas etti. Yetkililerin henüz maddenin kaynağına ulaşamadığı bildirildi.

Zehirlenme olayının ortaya çıkmasının ardından İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Rusya'yı, "İngiltere'yi zehir çöplüğü" olarak kullanmakla suçlamıştı.

Muhabir: İnci Gündağ