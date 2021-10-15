İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili Amess bıçaklı saldırıya uğradı
İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess bıçaklı saldırıya uğradı.
Greater London
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, olay David Amess'in seçim bölgesi olan Essex'teki bir toplantısı sırasında meydana geldi.
Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla bıçakladı.
Essex polisi, saldırı sonrası bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bir parti yetkilisi, Sky News'e yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki Amess'e kilisede müdahale edildiğini ve hava ambulansının da olay yerinde olduğunu söyledi.
Kanal, milletvekilinin sağlık durumunun belirsiz olduğunu bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.