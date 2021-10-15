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Dünya

İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili Amess bıçaklı saldırıya uğradı

İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess bıçaklı saldırıya uğradı.

Hasan Esen   | 15.10.2021
İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili Amess bıçaklı saldırıya uğradı

Greater London

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, olay David Amess'in seçim bölgesi olan Essex'teki bir toplantısı sırasında meydana geldi.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla bıçakladı.

Essex polisi, saldırı sonrası bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bir parti yetkilisi, Sky News'e yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki Amess'e kilisede müdahale edildiğini ve hava ambulansının da olay yerinde olduğunu söyledi.

Kanal, milletvekilinin sağlık durumunun belirsiz olduğunu bildirdi.

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