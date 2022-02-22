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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

İngiltere'de kabine Ukrayna gündemiyle acil toplanacak

İngiltere'de kabine Ukrayna'daki son durumu ve önemli yaptırım paketi dahil Rusya'ya verilecek yanıtı ele almak üzere acil toplanacak.

Zuhal Demirci   | 22.02.2022
İngiltere'de kabine Ukrayna gündemiyle acil toplanacak

LONDRA

Başbakanlık Konutu 10 Numara, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele almak ve derhal uygulamaya konacak önemli bir yaptırım paketinin kabul edilmesi dahil, İngiltere'nin Rusya'ya yanıtını koordine etmek için TSİ 09.30'da düzenlenecek Acil Durum Kabine Toplantısı'na (COBRA) başkanlık yapacağını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna ve çevresinde kötüleşen durumu ele almak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Johnson'ın, bölgedeki son gelişmelerle ilgili ciddi endişesini dile getirdiği ve Zelenskiy'e ilerleyen saatlerde ve günlerde bir işgalin gerçek bir olasılık olduğuna inandığını söylediği bildirildi.

Açıklamada, Johnson'ın, Kremlin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararını şiddetle kınadığı ve bu adımın, Minsk anlaşmalarını ve sürecini işlevsiz hale getirdiğini söylediği aktarıldı.

İngiltere, Ukrayna'ya daha fazla savunma desteği gönderebilir

İngiltere'nin konuyu ilerleyen günlerde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında (AGİT) gündeme getireceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan Johnson, Zelenskiy'e, İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal eden suç ortaklarını hedef alan yaptırımlar hazırladığını ve bu önlemlerin bugün (22 Şubat'ta) yürürlüğe gireceğini söyledi. Johnson ayrıca, Ukrayna hükümetinin talebi üzerine Ukrayna'ya daha fazla savunma desteği göndermeyi araştıracağını dile getirdi."

Açıklamada, liderlerin, bir işgal durumunda Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesi gerektiği, ancak mümkün olan son saniyeye kadar diplomatik bir çözüm aramaya devam etmesi gerektiği konusunda anlaştığı belirtilerek, "Johnson, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in eylemleri ne olursa olsun, İngiltere'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği tam destekte kararlı olacağını söyledi." denildi.

"İngiltere, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesinin cezasız kalmasına izin vermeyeceklerini belirtmişti.

Truss, "Yarın, uluslararası hukuk ihlallerine ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarına yanıt olarak Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklayacağız." ifadesini kullanmıştı.

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