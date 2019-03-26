Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.09
Dolar
5.36
BIST 100
97,378.58
Altın
1,316.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Trabzonlular Buluşması'nda konuşuyor
logo
Dünya

İngiltere'de İslami eğitim veren okula saldırı

İngiltere'nin Newcastle kentindeki saldırıda, okul binasının pencereleri kırılırken, Kur'an-ı Kerim nüshaları yırtılarak, sayfaları etrafa saçıldı.

Tayfun Salcı   | 26.03.2019
İngiltere'de İslami eğitim veren okula saldırı

London

İngiltere'nin Newcastle kentindeki İslami eğitim veren bir okula yapılan saldırıda okul binasının pencereleri kırıldı, Kur'an-ı Kerim nüshaları yırtılarak, etrafa saçıldı.

Ülkenin kuzey doğusunda yer alan Newcastle'daki Bahr Akademi'de pazartesi gecesi yaşanan saldırıda, okul binasının pencerelerinin kırıldığı ve Kur'an-ı Kerim nüshalarının yırtılarak, sayfalarının etrafa saçıldığı belirtildi.

Okulun sorumlusu İmam Abdul Muhit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın komşuları tarafından bildirildiğini ve kendisinin de okula polisle aynı anda ulaştığını aktardı.

Okulun mescidine girdiklerinde 18 yaş altı 6 gençle karşılaştıklarını ve her yere yanıcı madde döküldüğünü kaydeden Muhit, "Biz yangına denk gelmedik ama bir kilim yanmıştı. Sanki her şeyi yakmaya hazırlanıyorlardı. Mescide vardığımızda kendi aralarında 'Müslüman teröristlerden' söz edip, ırkçı şakalar yapıyorlardı." dedi.

Muhit, olay yerine ilk gelen ekipte yeterli sayıda polis olmadığı için 6 şüphelinin kaçtığını ancak salı günü gözaltına alındıklarını vurgulayarak, okula yönelik son 3 ayda ikinci, toplamda da dördüncü saldırı olduğunu bildirdi.

İngiltere'nin kuzeyindeki İslami eğitim veren tek okul olduklarını anlatan Muhit, gelecekte daha ciddi bir saldırının yapılmasından endişe ettiklerini vurguladı.

Okula ocak ayında yapılan saldırıda, okul binasının duvarlarına ırkçı grafitiler çizilmişti.

Resmi verilere göre, İngiltere'de ırkçı ve İslam karşıtı saldırılar, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarının ardından ciddi ölçüde arttı. İngiltere İslamofobik saldırıları izleyen hükümete bağlı Tel Mama kuruluşunun verilerine göre, Yeni Zelanda saldırılarını takiben Müslümanları hedef alan saldırılar yaklaşık yüzde 600 artış gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi
Batı Afrika’da siyasi istikrarın göstergesi: Nijerya ve Senegal seçimleri
Enerji savaşları: ABD-Rusya
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri

Benzer haberler

Brexit Bakanlığından Parlamentoya 'gerçekçilik' çağrısı

Brexit Bakanlığından Parlamentoya 'gerçekçilik' çağrısı

Süper Lig'de başaran olmazken, Avrupa'da 12 isim vazgeçilmez oldu

AB'nin önünde 2 Brexit seçeneği bulunuyor

Her 14 saniyede 1 siber saldırı

Her 14 saniyede 1 siber saldırı
Londra'nın taksicilerinden Brexit isyanı

Londra'nın taksicilerinden Brexit isyanı
Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 154'e yükseldi

Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 154'e yükseldi