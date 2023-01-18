Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,911.76
ETH/USDT
1,543.70
BTC/USDT
20,866.00
BIST 100
5,384.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

İngiltere'de binlerce hemşire, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle iki günlük greve gitti.

Salih Okuroğlu   | 18.01.2023
İngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Ankara

Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunan ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasına bağlı hemşireler, 55 vakıf hastanesinde 2 gün sürecek iş bırakma eylemi başlattı.

RCN'den yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin resmi müzakerelere katılmayı reddettiği, dolayısıyla "grevlerin tercih edildiği" belirtildi.

RCN Sendikası Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Pat Cullen da konuya ilişkin, "Hemşireler grev yaptığı için insanlar ölmüyor. İnsanlar öldüğü için hemşireler grev yapıyor. NHS'de (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) durum bu kadar vahim. İngiltere Başbakanının, sistemin geleceği için bir mücadeleye öncülük etmesinin tam zamanı." açıklamasında bulundu.

İngiltere'deki hastanelerin yaklaşık dörtte birini etkilemesi tahmin edilen grevde, acil bakım ve kanser tedavisi hariç binlerce randevunun ertelenmesi öngörülüyor.

RCN sendikası, 16 Ocak'ta, ay sonuna kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa 6-7 Şubat'ta tekrar grev yapılacağını bildirmişti.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire, 15 ve 20 Aralık 2022'de greve gitmişti.

RCN sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu bir aylık ek süre isteyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
ABD'li belediye başkanından Cumhuriyetin 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı için jest

Benzer haberler

İngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

İngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Senegal'de taşıma sektöründeki grev çağrısı çalışanları ikiye böldü

İngiltere'de TÜFE yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydetti

Blinken, Rusya'nın müzakere şartlarını 'kabul edilemez' buldu

Blinken, Rusya'nın müzakere şartlarını 'kabul edilemez' buldu
Fransa'da 19 Ocak'ta grev nedeniyle toplu taşımada ciddi aksamalar bekleniyor

Fransa'da 19 Ocak'ta grev nedeniyle toplu taşımada ciddi aksamalar bekleniyor
Eski Guantanamo mahkumu yaşamını diğer tutuklulara adadı

Eski Guantanamo mahkumu yaşamını diğer tutuklulara adadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet