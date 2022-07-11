Dolar
17.38
Euro
17.48
Altın
1,738.30
ETH/USDT
1,144.00
BTC/USDT
20,515.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de ceza avukatlarının grevi sürüyor

İngiltere'de ücretlerindeki artış teklifini yetersiz bulan ceza avukatlarının grevi üçüncü haftasında devam ediyor.

Zuhal Demirci   | 11.07.2022
İngiltere'de ceza avukatlarının grevi sürüyor Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

Başkent Londra'daki Yüksek Mahkemenin önünde toplanan avukatlar, Adalet Bakanlığının eylül sonunda yapacağı yüzde 15'lik ücret artışına itiraz ederek yıllarca süren fon kesintilerinin telafisi için Ceza Avukatları Derneğinin (CBA) yüzde 25'lik artış talebini destekledi.

"Adalet için adalet" ve "Genç avukatlar asgari ücretten daha az kazanıyor" yazılı pankartlar taşıyan avukatlar, talepleri karşılanmadığı takdirde üç haftadan bu yana devam eden grevin ilerleyen haftalarda da sürebileceği uyarısında bulundu.

Avukatlar, hükümeti artış taleplerine ilişkin müzakerelere yanaşmamakla suçluyor

CBA, hükümeti ücret artışına ilişkin müzakerelere yanaşmamakla suçlamıştı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü de ceza avukatlarının grev kararına ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, grev kararını sürdürmenin hayal kırıklığı yaratacağını ve üzücü olacağını dile getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Srebrenista'daki soykırımı asla unutturmayacağız
Adalet Bakanlığı: Kavala dosyasının öne çekilmesi, AİHM'in güvenilirliğini ve itibarını olumsuz etkileyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor planıyla ilgili harekete geçme zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü

Benzer haberler

İngiltere'de ceza avukatlarının grevi sürüyor

İngiltere'de ceza avukatlarının grevi sürüyor

Uber'in faaliyetlerine ilişkin olduğu iddia edilen binlerce belge sızdırıldı

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için adaylar belli olmaya başladı

Prens Harry, İngiliz The Mail on Sunday gazetesine açtığı davayı kazandı

Prens Harry, İngiliz The Mail on Sunday gazetesine açtığı davayı kazandı
Anket: Ben Wallace İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için favori aday

Anket: Ben Wallace İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için favori aday
Boris Johnson'ın gazetecilikten başbakanlığa uzanan çalkantılı kariyeri

Boris Johnson'ın gazetecilikten başbakanlığa uzanan çalkantılı kariyeri