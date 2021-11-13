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Dünya

İngiltere'de çevrecilerin geçit törenindeki eylemine polis müdahale etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da şehrin renkli geleneksel kültürel etkinliklerinden "London Mayor's Show" kapsamında düzenlenen geçit töreni çevrecilerin eylemine sahne oldu.

Zuhal Demirci   | 13.11.2021
İngiltere'de çevrecilerin geçit törenindeki eylemine polis müdahale etti Fotoğraf: Zuhal Demirci / AA

Londra

"Extinction Rebellion" çevreci grubu aktivistleri, geçit töreni sırasında bir anda caddeye kurdukları metal düzeneğe kendilerini zincirledi.

Protestoculara hızla müdahale eden polis ekipleri, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan beyaz önlüklü aktivistler, "COP26 başarısız oldu" sloganları attı.

Öte yandan "London Mayor's Show" kapsamında başkent Londra'da renkli geçit törenleri düzenlendi.

İngiltere'de Kral John'un 1215'te vatandaşların kendi belediye başkanını seçmesini sağlayan kraliyet fermanı yayınlamasıyla ortaya çıkan Londra'daki gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

Guidhall'da renkli kostümleriyle bir araya gelen göstericiler arasında farklı meslek gruplarından katılımcılar yer aldı.

Etkinliğe, askeri bandolar da katılarak vatandaşları selamladı.

"London Mayor's Show"un tarihi

Kral John'un 1215'te halkın kendi belediye başkanını seçmesini sağlayan kraliyet fermanına eklediği bir madde, her yıl yeni seçilen belediye başkanının Westminster'e yürüyerek kral veya kraliçeye sadakat yemini etmesini içeriyordu.

Söz konusu fermanın ardından şehrin belediye başkanı, salgınlara, yangınlara ve sayısız onca savaşa rağmen bu yürüyüşü gerçekleştirdi ve İngiltere'nin kral ve kraliçesine bağlılık sözü verdi.

Belediye başkanının bu yolculuğu, o dönemin en ünlü gösterilerinden biri oldu ve yüzyıllar boyunca o kadar görkemli ve popüler hale geldi ki; etkinlik 16. yüzyılda her yerde "Lord Mayor's Show" olarak bilinmeye başladı.

Yürüyüşün rotası ve tarihi yıllar içinde değişse de etkinlik halen her yıl renkli gösterilere sahne olmaya devam ediyor.

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