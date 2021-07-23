Euro
10.06
Dolar
8.55
BIST 100
1,351.59
Altın
1,795.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Rize’de incelemelerde bulunması bekleniyor.
logo
Dünya

İngiltere'de Başbakan Johnson'ı 'yalancılıkla' suçlayan milletvekili oturumdan kovuldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Dawn Butler, parlamento oturumundan çıkarıldı.

Bilal Acar   | 23.07.2021
İngiltere'de Başbakan Johnson'ı 'yalancılıkla' suçlayan milletvekili oturumdan kovuldu

Londra

Dawn Butler, İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Johnson'ın "salgınla ciddi hastalık ve ölüm arasındaki bağın koptuğuna" ilişkin sözlerini eleştirerek, bunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çok tehlikeli bir ifade olduğunu belirtti.

Johnson'ın parlamentoya doğruları söylemediğini, halka ve milletvekillerine defalarca yalan söylediğini kaydeden Butler, bu durum nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

Bunun üzerine parlamentodaki görüşmeyi yöneten Meclis Başkan Vekili Eleanor Laing, sözünü kestiği Butler'dan Başbakan Johnson hakkındaki ifadeleri düzeltmesini istedi.

Butler, meclis başkan vekiline seslenerek, "Ne tercih ederdiniz? Zayıflamış bir bacak mı ya da kopmuş bir bacak mı? Biliyorsun Başbakan defalarca parlamentoya yalan söyledi. Yalan söyleyenin değil, yalancının kim olduğunu söyleyenin başının burada belaya girmesi çok komik." ifadelerini kullandı.

"Birilerinin parlamentoda doğruları söylemesi gerekiyor." ifadesine yer vererek Başbakan hakkındaki "yalancılık" suçlamasını düzeltmeyen Butler, meclis başkan vekili tarafından Avam Kamarası'nın oturumundan çıkarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısı tekrar düşüşe geçti
İstanbul'da 11 milyon 839 bin 528 doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Avustralya, Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasını onayladı
Sağlık Bakanı Koca: Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

İngiltere'de Başbakan Johnson'ı 'yalancılıkla' suçlayan milletvekili oturumdan kovuldu

İngiltere'de Başbakan Johnson'ı 'yalancılıkla' suçlayan milletvekili oturumdan kovuldu

İngiltere'de 600 binden fazla Kovid-19 temaslısına kendisini izole etmesi için uyarı mesajı gönderildi

İngiltere'de Kovid-19 aşısı ve karantina karşıtlarının gösterisine polis müdahale etti

Günlük vaka sayısının 50 bini geçtiği İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Günlük vaka sayısının 50 bini geçtiği İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
İngiltere'de başbakanlık konutu önünde ırkçılığa karşı 'diz çökme' eylemi yapıldı

İngiltere'de başbakanlık konutu önünde ırkçılığa karşı 'diz çökme' eylemi yapıldı
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti