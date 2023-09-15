Dolar
26.97
Euro
28.77
Altın
1,926.14
ETH/USDT
1,621.00
BTC/USDT
26,435.00
BIST 100
8,059.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de "American Bully XL" cinsi köpekler yasaklanacak

İngiltere Başbakanı Sunak, köpek saldırısında bir kişinin ölmesinin ardından, "Bakanları, polis ve uzmanları öncelikle bu saldırıların arkasındaki köpek cinsini tanımlamak ve daha sonra da bu cinsi yasaklamak üzere görevlendirdim." dedi.

Zuhal Demirci  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
İngiltere'de "American Bully XL" cinsi köpekler yasaklanacak

Londra

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "American Bully XL" cinsi köpeklerin toplum için tehlikesinin açık olduğunu belirterek bu türün yasaklanması için acil talimat verdiğini bildirdi.

Sunak, iki köpeğin saldırısına uğrayan kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, American Bully XL cinsi köpeğin toplum için tehlikesinin apaçık olduğunu belirterek bu türün tanımlanması ve yasaklanması hususunda talimat verdiğini söyledi.

Böylelikle köpek saldırılarının sona erebileceğini ve insanların güvende tutulabileceğini kaydeden Sunak, "Hepimizin izlediği son videolar karşısında ulusumuzun hissettiği dehşeti paylaşıyorum. Dün trajik şekilde ölümle sonuçlanan bir başka şüpheli Bully XL köpek saldırısını gördük." ifadelerini kullandı.

"Yeni yasalar yıl sonuna kadar yürürlüğe girmiş olacak"

Sunak, bu tarz olayların kötü eğitilmiş köpeklerle ilgili olmadığına, bunun bir davranış biçimi olduğuna ve devam edemeyeceğinin açık olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Köpek sahiplerinin köpeklerini kontrol altında tutma sorumluluğu zaten mevcut olmakla birlikte, bu saldırıları durdurmanın ve halkı korumanın yolları üzerinde acilen çalıştığımız konusunda insanlara güvence vermek istiyorum. Bugün bakanları, polis ve uzmanları bir araya getirerek öncelikle bu saldırıların arkasındaki köpek cinsini tanımlamak ve daha sonra da bu cinsi yasaklamak üzere görevlendirdim. Şu anda yasada tanımlanmış bir cins değil, bu nedenle bu hayati ilk adımın hızlı şekilde atılması gerekiyor. Daha sonra bu ırkı 'Tehlikeli Köpekler Yasası' kapsamında yasaklayacağız ve yeni yasalar yıl sonuna kadar yürürlüğe girmiş olacak. Bu köpekler tehlikeli, insanları güvende tutmak için gerekli tüm adımları atacağımız konusunda kamuoyuna güvence vermek istiyorum."

İngiltere'de iki köpeğin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Ülkenin Staffordshire bölgesinde dün iki köpeğin saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre, dün öğleden sonra Staffordshire bölgesindeki Stonnall'da iki köpeğin saldırısına uğrayan kişi, ciddi şekilde yaralanmıştı.

Polis, olayın ardından, yakındaki bir ilkokuldan çıkan bazı çocukların evlerine gitmelerine güvenlik gerekçesiyle izin vermemişti.

West Midlands Ambulans Servisi Sözcüsü de olay yerine vardıklarında hayati tehlike arz eden çok sayıda yaralanması olan kişinin durumunun kritik olduğunu, hastaneye vardıktan sonra ise öldüğünü doğrulamıştı.

Olayın ardından 30 yaşındaki bir kişi, tehlikeli şekilde kontrolden çıkmış köpeklere sahip olduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Köpeklerin cinsinin tespit edilmesi de dahil olmak üzere, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜRKSOY'un kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmaların kazananları ödüllerini aldı
2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Resmi Gazete'de
Aydın'da Büyük Menderes Nehri kanalındaki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Araştırma: Dünya'nın manyetik alanı, Ay yüzeyindeki su oluşumunda etkili olabilir
İstanbul'da gıda güvenliğine yönelik denetimler yapıldı

Benzer haberler

İngiltere'de "American Bully XL" cinsi köpekler yasaklanacak

İngiltere'de "American Bully XL" cinsi köpekler yasaklanacak

İngiltere'de 1 hafta içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor

İngiltere'de sığınmacılar uluslararası standart ve yasaların gerisinde barınıyor

Prenses Diana'nın ikonik koyunlu kazağı açık artırmada 1,1 milyon dolara satıldı

Prenses Diana'nın ikonik koyunlu kazağı açık artırmada 1,1 milyon dolara satıldı
İngiltere'de hastanede tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı 7,68 milyona ulaştı

İngiltere'de hastanede tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı 7,68 milyona ulaştı
Fransa'da ağustostaki sıcak hava dalgası 400 "fazladan ölüme" neden oldu

Fransa'da ağustostaki sıcak hava dalgası 400 "fazladan ölüme" neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet