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Dünya

İngiltere'de 70 bin üniversite çalışanı greve gidecek

İngiltere'de 70 binden fazla üniversite çalışanı, maaş, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 3 gün iş bırakma kararı aldı.

Zuhal Demirci   | 09.11.2022
İngiltere'de 70 bin üniversite çalışanı greve gidecek

İngiltere

Üniversite ve Kolej Sendikasından (UCU) yapılan açıklamada, 150 üniversitede 70 binden fazla öğretim üyesi ve diğer personelin, 24, 25 ve 30 Kasım'da greve gideceği belirtildi.

Sendikanın talebinin, çalışanların hayat pahalılığı kriziyle başa çıkabilmesi için makul ücret artışı ve güvencesiz sözleşmelere son verilmesi olduğu vurgulanan açıklamada, enflasyonun yüzde 10'u geçtiği bir İngiltere'de çalışanlara yüzde 3 zam teklifinin kabul edilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, işverenlerin hızlı hareket etmesi ve iyileştirilmiş teklifler sunması durumunda meydana gelebilecek aksaklıkların önlenebileceği kaydedildi.

Ulusal Öğrenciler Birliği (NUS) de sendikanın aldığı grev kararını desteklediklerini duyurdu.

Enflasyon altında teklif edilen maaş zamları grev kararı aldırdı

İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, enflasyon altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde çok sayıda işçi sendikası toplu grev kararları aldı.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.

Ülkede gelecek haftalarda ise hemşireler ilk kez greve gitmeye hazırlanıyor.

Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi de başkent Londra başta olmak üzere ülke genelinde sıklıkla gösteriler düzenliyor.

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