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Dünya

İngiltere'de 2 binden fazla sanatçı Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

İngiltere'de aralarında Charles Dance, Liam Cunningham ve Tilda Swinton gibi isimlerin bulunduğu 2 binden fazla sanatçı, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan metne imza attı.

Behlül Çetinkaya  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
İngiltere'de 2 binden fazla sanatçı Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Greater London

Artists for Palestine platformunun internet sitesine Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle konulan metne oyuncu, yazar, ressam, yönetmen, fotoğrafçı ve heykeltraş gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 2 binin üzerinde sanatçı destek verdi.

"Bir suça ve felakete tanıklık ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı sanal ortamda yayımlanan metinde, İsrail'in saldırıları karşısında Gazze'nin moloz yığınına döndüğü ve 2 milyondan fazla kişinin elektriğinin, suyunun, gıda ve ilaç tedarikinin kesildiği belirtildi.

Gazze halkının mülteciler ve çocuklarından oluştuğu kaydedilen açıklamada, "Şimdi onlardan yüz binleri denizden, karadan ve havadan bombalanıyor, dedeleri silahın namlusuyla yerinden edilenlere, hayal edilemez boyuttaki kolektif cezalandırmayla 'kaç' deniyor." ifadesi kullanıldı.

Filistinlilere "hayvan" benzetmesi yapan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ifadelerine de yer verilen ateşkes çağrısında, "Haklarından mahrum bırakılan bu insanlar, neredeyse her şeyin yapılabileceği insanlar haline geldi." değerlendirmesi yer aldı.

İngiltere hükûmetinin de eleştirildiği metinde şunlar kaydedildi:

"Hükûmetimiz savaş suçlarını tolere etmekle kalmıyor yardım ve yataklık da yapıyor. Suça ortaklık edenlerin hesap vereceği zaman da gelecek. Ancak şu an kimden gelirse gelsin sivillere yönelik her türlü şiddetin ve uluslararası hukukun ihlalini kınarken Gazze'ye uygulanan benzeri görülmemiş zulme son vermek için elimizden geleni yapmak görevimizdir."

Gazze'nin yok edilmesi ve insanların yerlerinden edilmesine karşı küresel çağrılara destek verilen metinde, "Hükûmetimizi İsrail'e askeri ve siyasi desteğini sona erdirmeye çağırıyoruz. Hemen bir ateşkes ve insani yardım için Gazze sınır kapılarının açılması çağrısı yapıyoruz." açıklamalarına yer verildi.

Farklı dallarda faaliyet yürüten sanatçıların imzaladığı metinde Taht Oyunları dizisi oyuncularından Charles Dance ve Liam Cunningham, Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi Narnia Günlükleri filmi oyuncusu Tilda Swinton, Harry Potter filmi oyuncusu Peter Mullan gibi isimlerin imzaları da yer aldı.

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