Dolar
14.74
Euro
16.11
Altın
1,931.83
ETH/USDT
3,221.90
BTC/USDT
43,580.00
BIST 100
2,346.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere, Ukrayna'ya zırhlı araç göndermeyi değerlendiriyor

İngiltere'nin, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya yardım etmek için zırhlı araç gönderme planları yaptığı belirtildi.

Hasan Esen   | 07.04.2022
İngiltere, Ukrayna'ya zırhlı araç göndermeyi değerlendiriyor Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Londra

Times gazetesinin haberinde, Savunma Bakanlığının, "Mastiff" veya "Jackal" gibi keşif veya devriye amacıyla kullanılabilecek zırhlı araçları göndermeyi değerlendirdiği ifade edildi.

İngiltere'nin bu arada gelecek 3 haftanın savaşın nihai sonucunu belirlemede kritik olacağı inancıyla ölümcül silah tedarikini de artırdığı kaydedildi.

Rus güçleri, ülkenin doğusuna ilerliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 43. gününde devam ederken, şiddetli direniş sonrası başkent Kiev etrafından çekilen Rus güçleri, ülkenin doğusuna ilerliyor.

Rusya'nın savaştan önce Ukrayna'nın kontrolü altındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını ele geçirmeye hazırlandığı düşünülüyor.

Ukrayna, kendisine destek veren ülkelerden savaş uçağı, hava savunma sistemlerinin yanı sıra tank ve zırhlı araçlar istiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da 60 yaşın üstündekilere getirilmek istenen aşı yükümlüğü teklifi reddedildi
Karantinadaki Şanghay'ın sakinleri Kovid-19 tedbirlerinin belirsizliğinden rahatsız
30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti pazartesi piyasada
Türkiye'de 10 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı

Benzer haberler

İngiltere 8 nükleer reaktör inşa etme kararı aldı

İngiltere 8 nükleer reaktör inşa etme kararı aldı

İngiltere, Ukrayna'ya zırhlı araç göndermeyi değerlendiriyor

G7'den Rusya'ya kimyasal, biyolojik ve nükleer silah uyarısı

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi: Halihazırdaki uluslararası güvenlik sistemi işe yaramıyor

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi: Halihazırdaki uluslararası güvenlik sistemi işe yaramıyor
Lavrov: Ukrayna İstanbul'daki toplantıda belirlenen hükümlerden sapan anlaşma taslağı sundu

Lavrov: Ukrayna İstanbul'daki toplantıda belirlenen hükümlerden sapan anlaşma taslağı sundu
Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras: Türkiye, jeopolitik açıdan kritik güç

Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras: Türkiye, jeopolitik açıdan kritik güç