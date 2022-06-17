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Dünya

İngiltere, Ukrayna'ya askeri eğitim önerdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'e yaptığı sürpriz ziyarette, Ukrayna askerlerine, Rusya'ya karşı "denklemi değiştirebilecek" büyük bir askeri eğitim programı önerdi.

Hasan Esen   | 17.06.2022
İngiltere, Ukrayna'ya askeri eğitim önerdi Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Londra

Johnson; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Ukrayna'ya yaptığı ortak ziyaretten bir gün sonra Kiev'e gitti.

Times gazetesi, Johnson'ın, Almanya ve Fransa'nın da aralarında olduğu Avrupa ülkelerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e "kötü bir barış anlaşmasını" kabul etmesi için baskı yapmaya çalışacaklarından giderek daha fazla endişe ettiğini yazdı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırının ardından ikinci kez Kiev'i ziyaret eden Johnson, Zelenskiy ile ortak bir açıklama yaptı.

Ziyaretiyle "İngiltere sizinle ve siz galip gelene kadar da sizinle birlikte olacak." mesajını vermek istediğini söyleyen Johnson, askeri eğitim programı teklif etti.

Ukrayna askerlerin hem uluslarının egemenliğini hem de özgürlüklerini savunmak için savaştığını kaydeden İngiliz Başbakan, "Bu yüzden Zelenskiy'e, bu savaşın denklemini değiştirebilecek, Ukrayna'nın kazanma kararlılığından yararlanılarak en kuvvetli güçlerin vereceği büyük bir yeni askeri eğitim programı önerdim." dedi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada da, askeri eğitimin amacı Ukrayna askerlerinin konuşlanmalarını hızlandırmak, güçlerini yeniden inşa etmek ve direnişlerini artırmak olarak duyuruldu. Planın, her 120 günde bir 10 bin askere eğitim verilmesini içerdiği vurgulandı.

Başbakanlık, eğitim programının şimdilik sadece bir teklif olduğuna dikkati çekerken, planın maliyetine ilişkin bir bilgi vermedi.

Zelenskiy'nin öneriyi kabul etmesi durumunda, eğitimin Ukrayna toprakları dışında gerçekleşmesi bekleniyor.

Başbakanlık kaynakları, uygulama aşamasında, İngiltere'deki mevcut eğitim programının artırılabileceği ve müttefiklerin de katılmayı kabul etmesi halinde programın Ukrayna'ya komşu ülkelerde gerçekleşebileceğini belirtti.

3 hafta sürecek eğitimde, silah eğitimin yanı sıra siber güvenlik ve patlayıcı eğitimi de verilmesi bekleniyor.

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