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Dünya

İngiltere, Suudi Arabistan ve ortaklarına yeni silah satışını durdurdu

İngiliz hükümeti, Yemen'de kullanılabilecek silahlar için Suudi Arabistan ve koalisyon ortakları Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Mısır'a yeni silah satışına izin verilmeyeceğini belirtti.

Hasan Esen   | 25.06.2019
İngiltere, Suudi Arabistan ve ortaklarına yeni silah satışını durdurdu

Londra

İngiliz hükümeti, Temyiz Mahkemesinin kararının ardından Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona yeni silah satışını yasakladığını duyurdu.

Hükümetin silah ihracatçılarına yönelik açıklamasında, geçen hafta temyiz mahkemesinin Yemen'de kullanılabilecek silahların satışına ilişkin izinlerde gerekli prosedürün izlenmediği yönünde karar aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, hükümetin karara karşı olduğu ve itiraz etmeye hazırlandığı ancak bu süre zarfında Yemen'de kullanılabilecek silahlar için Suudi Arabistan ve koalisyon ortakları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ve Mısır'a yeni silah satışına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Mevcut anlaşmalar kapsamındaki satışların yasaklanmadığı ancak bu satışlar için verilen izinlerin de mahkeme kararı çerçevesinde yeniden gözden geçirileceği belirtildi.

"Akıl ve yasa dışı"

İngiliz Temyiz Mahkemesi, geçen hafta İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti.

Sivil toplum örgütü "Silah Satışına Karşı Kampanya"nın başvurusunu değerlendiren Temyiz Mahkemesi, Uluslararası Ticaret Bakanlığının uluslararası insancıl hukukun çiğnenip çiğnenmediğine bakmaksızın Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermesini "akıl ve yasa dışı" olarak nitelendirmişti.

Suudi saldırılarında siviller ölüyor

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri mart 2015'ten bu yana Husilere karşı merkezi hükümeti destekliyor. Koalisyonun sivillerin ölmelerine yol açan saldırıları, açlığa neden olan ablukası ve insan hakları ihlalleri tepki çekiyor.

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