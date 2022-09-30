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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere Savunma Bakanı Wallace'den Kiev'e ziyaret

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin, bu hafta Ukrayna'nın başkenti Keiv'i ziyaret ederek Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile bir araya geldiği bildirildi.

Mustafa Deveci   | 30.09.2022
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'den Kiev'e ziyaret Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Kiev

Ukrayna basınında yer alan haberde, Wallace'nin, Ukrayna'ya artan askeri yardımı görüşmek üzere bu hafta Kiev'i ziyaret ettiği belirtildi.

Haberde İngiltere Savunma Bakanın hangi tarihte Kiev'i ziyaret ettiğine ilişkin detay verilmezken Wallace, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya daha fazla askeri yardımı görüşmek üzere bu hafta Kiev'de yakın arkadaşım Oleksii Reznikov'u ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Rus saldırganlığına karşı mücadelelerine desteğimiz güçleniyor ve 2023 ve sonrasında da devam edecek."

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