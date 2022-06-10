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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere Savunma Bakanı Wallace Ukrayna'da

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile başkent Kiev'de görüştü.

Zuhal Demirci   | 10.06.2022
İngiltere Savunma Bakanı Wallace Ukrayna'da Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

İngiltere

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wallace'ın Ukrayna'ya yaptığı iki günlük çalışma ziyareti kapsamında, Zelenskiy ve mevkidaşı Reznikov ile Kiev'de görüştüğü, bölgedeki çatışmanın doğası değişirken Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel gereksinimlerini ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, "Bu ziyaret, İngiltere'nin sürekli desteğinin, bu gereksinimleri karşılamak için gelişmesini ve sahadaki duruma göre uyarlanmasını sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

İngiltere, Ukrayna'ya sağladığı öldürücü silah yardımını sürdürecek

Görüşmede, Ukrayna'nın kendisini yasa dışı Rus işgalinden kurtarmaya yönelik hedeflerini desteklemede, iki ülkenin daha yakın çalışmayı kabul ettiği belirtilen açıklamada, "İngiltere'nin şu anda sağladığı ekipman ve eğitim yelpazesi ile Ukrayna kuvvetlerinin ülkelerini savunmasına yardımcı olmak için daha fazla ne gibi destek sunabileceği de ele alındı." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, görüşmeler kapsamında yapılan toplantılarda, İngiltere'nin Ukrayna'nın sağladığı öldürücü silah yardımının sürdürülmesine odaklanıldığı kaydedildi.

İngiltere’nin, Ukrayna'ya öldürücü silah yardımı gönderen ilk Avrupa ülkesi olduğu hatırlatılan açıklamada, Ukrayna’ya o tarihten bu yana binlerce tanksavar füzesi, hava savunma sistemi ve zırhlı araç dahil 750 milyon sterlinin üzerinde askeri yardım gönderildiği vurgulandı.

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