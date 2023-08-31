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Dünya

İngiltere Savunma Bakanı Wallace istifa etti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "2005 yılında milletvekili oldum ve bunca yıldan sonra artık hayatın ihmal ettiğim kısımlarına yatırım yapma ve yeni fırsatları keşfetme zamanım geldi." sözleriyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Behlül Çetinkaya  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
İngiltere Savunma Bakanı Wallace istifa etti

Londra

Wallace, Başbakan Rishi Sunak'a hitaben yazdığı istifa mektubunda, 4 yıldır yürüttüğü bakanlık görevi sonunda arkasında daha modern, kendine daha fazla güvenen ve daha iyi fonlanmış bir silahlı kuvvetler bıraktığını belirtti.

İngiliz ordusunun, özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra dünyada daha fazla saygı duyulan bir ordu haline geldiğini de kaydeden Wallace, "Savunma harcamalarının keyfi kabul edilip, içi boşaltılarak tasarruf edildiği günlere dönmek istemediğinizi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Wallace, gelecek on yılda dünyanın daha güvensiz ve istikrarsız hale geleceği inancını da paylaşarak, "İkimiz de biliyoruz ki bugün, geleceğe yatırım yapmanın tam zamanı." dedi.

Orduya 1991'de katılan Wallace, kendisini ülkesine hizmete adadığını belirterek, "Bu bağlılığın bana ve aileme bir bedeli oldu. Uzun süre düşündükten sonra istifama izin verilmesine karar verdim. 2005'te milletvekili oldum ve bunca yıldan sonra artık hayatın ihmal ettiğim kısımlarına yatırım yapma ve yeni fırsatları keşfetme zamanım geldi." ifadelerini kullandı.

Yerine Grant Shapps getirildi

Başbakan Sunak da Wallace'ın mektubuna yanıt vererek, "Ukrayna'ya askeri yardım toplamak için içerde ve dışarda hayati bir rol oynadın." dedi.

Wallace'ın en zor anlarda önemli kararlar verebilen bir yapıya sahip olduğunu belirten Sunak, Afganistan'dan 15 binden fazla insanın tahliyesinde Wallace'ın önemli bir rol oynadığına işaret etti.

Sunak, Wallace'ın Güvenlik ve Ekonomik Suçlardan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptığını da hatırlatarak bu görevler sırasında 2017'deki terör saldırıları ve çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olaylarıyla da yakından ilgilendiğini kaydetti.

Wallace'ın istifasını kabul eden Sunak, "8 yıllık zorlu bakanlık görevlerinden sonra istifa etme arzunuzu tamamen anlıyorum. Görevinden teşekkür ve saygılarımla ayrılıyorsun." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığında Ben Wallace'tan boşalan koltuğa ise Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyondan Sorumlu Devlet Bakanı Grant Shapps getirildi.

Konuya ilişkin Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Kral 3. Charles'ın atama kararını onayladığı ifade edildi.

Ukrayna'yı minnettar olmamakla eleştirmişti

Savunma Bakanlığı görevine Temmuz 2019'da getirilen Wallace, Ekim 2019'da yapılan NATO toplantısında Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, diğer NATO üyelerinin aksine, "Türkiye'nin kendini savunmak için bazen yapması gerekeni yapması gerekiyor." açıklaması yapmıştı.

Silahlı kuvvetlerin savunma harcamalarının 2021-2025 yılları arasında 188 milyar sterlin olması sözünü de veren Wallace, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'yla da bir araya gelmişti.

Wallace, Şoygu'nun Rusya'nın bir savaşa girmeyeceği yönündeki açıklamasına karşın bir gün sonra savaş ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiş ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki İngilizlere fırsat varken bu ülkeden ayrılmalarını tavsiye etmişti.

Muhafazakar Parti'nin en uzun süre Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan milletvekili olan Wallace, temmuzda Vilnius'ta yapılan NATO zirvesinde Ukrayna'yı, yapılan yardımlar karşısında "minnettar olmamakla" eleştirmişti.

Ukrayna'ya savunma desteği sağlayan bazı müttefiklerin "minnettarlık" görmek istediklerini belirten Wallace, İngiltere'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan çevrim içi satış şirketi "Amazon" olmadığını söylemişti.

Bu ifadesi üzerine eleştirilen Wallace, açıklamasından 3 gün sonra ifadelerinin yanlış anlaşıldığını söylemiş ve gelecek seçimde tekrar milletvekili adayı olmayacağını duyurmuş, bakanlık görevini bırakma isteğini de açıklamıştı.

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