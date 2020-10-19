Euro
9.28
Dolar
7.89
BIST 100
1,205.37
Altın
1,901.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aytemiz Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

İngiltere Rusya'yı 'siber saldırı' yapmakla suçladı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rus askeri istihbaratının, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleyici kuruluşlarına siber saldırı yaptığını iddia etti.

Bilal Acar   | 19.10.2020
İngiltere Rusya'yı 'siber saldırı' yapmakla suçladı

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri istihbaratının (GRU) 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın sponsorları, düzenleyicileri ve lojistik destek sağlayıcılarına yönelik siber keşif yaptığı iddia edildi.

Siber saldırıların Rusya'nın kötü niyetli çalışmalarının bir sonucu olduğu savunulan açıklamada, GRU'nun, Güney Kore'de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı da hedef aldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "Ulusal Siber Güvenlik Merkezi bu saldırıların bilgisayarlardan verileri kopyalamayı ve silmeyi amaçladığını düşünüyor. Bununla olimpik oyunlarının sabote edilmesi hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "GRU'nun olimpik oyunlara karşı eylemleri alaycı ve umursamaz. GRU'yu en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı. Raab, İngiltere'nin bu tür siber saldırılara karşı müttefik ülkelerle iş birliği içinde olacağını sözlerine ekledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2021’e ertelenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayserispor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 4'e yükseldi
Hindistan bilim kurulu nüfusun yarısının şubat ayına kadar Kovid-19'a yakalanabileceğini açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

Benzer haberler

İngiltere Rusya'yı 'siber saldırı' yapmakla suçladı

İngiltere Rusya'yı 'siber saldırı' yapmakla suçladı

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 415 bini geçti

Londra'da Kovid-19 önlemlerine karşı yürüyüş düzenlendi

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 384 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 384 bini geçti
İngiltere Başkanı Johnson: Anlaşmasız Brexit'e hazırlanmanın zamanı geldi

İngiltere Başkanı Johnson: Anlaşmasız Brexit'e hazırlanmanın zamanı geldi
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 Kovid-19 vakası açıklandı

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 Kovid-19 vakası açıklandı