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Dünya

İngiltere, Rusya nedeniyle 'altın vize' uygulamasını durdurdu

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Rusya kaynaklı endişeler nedeniyle zengin yabancı yatırımcıların İngiltere'de yaşamalarına olanak tanıyan "altın vize" uygulamasını durdurdu.

Hasan Esen   | 17.02.2022
İngiltere, Rusya nedeniyle 'altın vize' uygulamasını durdurdu Fotoğraf: Kate Green/AA

Londra

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, servetlerini gayri meşru şekilde elde eden ve daha geniş yolsuzlukla ilişkilendirilen kişilerle ilgili bazı vakaların güvenlik endişelerine yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, suiistimali önlemek için "Tier 1 Yatırımcı vizesi" ile ilgili reform çalışmaları yapıldığı ama bu sırada İçişleri Bakanlığının vize türünü durdurduğu duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İçişleri Bakanı Priti Patel de "Göçmenlik sistemimizin kötüye kullanılmasına karşı hiç toleransım yok. İngiliz halkının sisteme güven duymasını sağlamak istiyorum. Yeni Göçmenlik Planım, ulusal güvenliğimizi tehdit eden ve şehirlerimize kirli paralar sokan yozlaşmış seçkinleri durdurmayı da kapsıyor." ifadesini kullandı.

"Altın vize" olarak bilinen "Tier 1 Yatırımcı vizesi", başvuru sahibine hızlı bir şekilde İngiltere'de yaşama izni veriyordu. Vizeye başvurularda en az 2 milyon sterlinlik yatırım şartı aranıyordu.

Rus vatandaşlarından servetlerini yolsuzlukla elde edenlerin vizeye başvurmaları endişeye neden oluyordu.

2018'de Avam Kamarası Dışişleri Komitesi tarafından yayımlanan bir raporda bakanlar, Rusya'nın "Londra'ya akan kirli parasına göz yumarak ulusal güvenliği riske atmakla" suçlanmıştı.

Times gazetesi de programın ilk 8 yılında en az 700 Rus vatandaşının bu vizeden yararlandığını yazmıştı.

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