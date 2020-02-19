Euro
6.55
Dolar
6.07
BIST 100
120,090.00
Altın
1,604.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere puan tabanlı göç sistemine geçiyor

İngiltere'de hükümet, Brexit sonrası ülkeyi "dünyanın en parlak ve en iyilerine açacak" puan tabanlı yeni göç sistemini duyurdu.

Hasan Esen   | 19.02.2020
İngiltere puan tabanlı göç sistemine geçiyor

Londra

İçişleri Bakanı Priti Patel, yaptığı açıklamada, yeni sistemin 1 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceğini söyledi. Bunun tüm ülke için tarihi bir karar olduğunu savunan Patel, "Serbest dolaşıma son veriyoruz, sınırlarımızı kontrol altına alıyoruz." dedi. 

Patel, İngiliz halkının taleplerini dikkate aldıklarının altını çizerek, "Ekonomiyi ve topluluklarımızı güçlendirerek dünyanın dört bir yanından en parlak ve en iyilerini kendimize çekeceğiz ve bu ülkenin tam potansiyelini açığa çıkaracağız." diye konuştu.

AB üyesi olan ve olmayan ülkelerin vatandaşları için eşit şartlar uygulanacak 

Yeni sisteme göre, İngiltere'de çalışmak ve yaşamak isteyenler Kanada ve Avustralya'da olduğu gibi bir puanlamaya tabi tutulacak.

Başvuru sahibinin İngilizce seviyesi, mesleği ve eğitim durumu gibi unsurlar dikkate alınarak yeterli puana erişenlerin ülkeye gelmesine izin verilecek.

Yeni sistemde AB vatandaşları ile AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları aynı şekilde değerlendirilecek. Bilim insanları, mühendisler ve akademisyenler gibi yüksek vasıflı kişilere öncelik tanınacak.

Tüm başvuru sahiplerinin iş teklif almaları veya teklifi yapan şirket ve kurumun senelik asgari 25 bin 600 sterlin (202 bin TL) maaş ödemesi gerekecek.

Düşük vasıflı işçiler için ise belirli bir göç sistemi olmayacak. Bu durumda halen İngiltere'de bulunan AB ülkelerinden gelen iş gücünün yüzde 70'inin vasıflı işçi olma gereksinimlerini karşılayamayacağı değerlendiriliyor.

31 Ocak'ta AB'den ayrılan İngiltere'de yeni sistem, Boris Johnson hükümetinin en önemli seçim vaatleri arasında yer alıyordu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor
'Batı' varoluşunu Münih’te tartıştı
Brezilya dış politikası Trump'a odaklı
Doğu Afrika’nın yükselen ülkesi Tanzanya’da küresel rekabet

Benzer haberler

İngiltere puan tabanlı göç sistemine geçiyor

İngiltere puan tabanlı göç sistemine geçiyor

Wikileaks Baş Editörü Hrafnsson'dan 'Assange davası siyasi' yorumu

İngiltere'de hükümetin 'BBC'yi budama planı' tartışılıyor

İngiltere'de Dennis Fırtınası 3 kişinin ölümüne yol açtı

İngiltere'de Dennis Fırtınası 3 kişinin ölümüne yol açtı
İsrail, İngiltere'den ticaret anlaşmasına Batı Şeria'nın da dahil edilmesini istedi

İsrail, İngiltere'den ticaret anlaşmasına Batı Şeria'nın da dahil edilmesini istedi
ABD'ye geçmek isteyen 29 bin düzensiz göçmen Meksika'da gözaltına alındı

ABD'ye geçmek isteyen 29 bin düzensiz göçmen Meksika'da gözaltına alındı