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Dünya

İngiltere parlamentosundan ve İskoçya'dan TikTok yasağı

İskoçya hükümetinde ve İngiltere parlamentosuna ait tüm elektronik cihazlarda TikTok uygulamasının yasaklanacağı bildirildi.

Behlül Çetinkaya  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
İngiltere parlamentosundan ve İskoçya'dan TikTok yasağı

Londra

Parlamentodan yapılan açıklamada, hükümetin 16 Mart'ta tüm kamu çalışanlarının kullandığı elektronik cihazlarda TikTok kullanımını yasakladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, siber güvenliğin parlamentonun önceliklerinden olduğu vurgulanarak, "Hükümetin, TikTok'un kamu cihazlarında kullanımını yasaklama kararı ardından hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası komisyonları, TikTok'u tüm parlamento cihazlarından ve parlamento ağlarından engelleme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakan Yardımcısı John Swinney de hükümet tarafından kullanılan cihazlarda uygulamanın yasaklanacağını söyledi.

Swinney, kararın İngiltere hükümetinin 16 Mart'ta açıkladığı karar doğrultusunda alındığını ifade etti.

AB ve ABD'de yasaklar getirildi

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları, kullanıcı bilgilerine erişilebileceği ve Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya.

Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirirken ABD'de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre'de Aralık 2022'de yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

İngiltere'de de 16 Mart'ta alınan kararla tüm kamu çalışanlarına ait cihazlarda TikTok'un yasaklanacağını duyurmuştu.

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