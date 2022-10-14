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Dünya

İngiltere Maliye Bakanı görevinden alındı

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in görevine son verildi.

Zuhal Demirci   | 14.10.2022
İngiltere Maliye Bakanı görevinden alındı

Londra

İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinde Maliye Bakanı olan Kwasi Kwarteng'in görevinden alındığı bildirildi. Kwarteng, Twitter'dan paylaştığı ve Liz Truss'a hitaben yazdığı mektubunda, görevinden alındığını doğruladı.

Maliye Bakanı olarak görev yapmanın bir onur olduğunu dile getiren Kwarteng, "Başarınız bu ülkenin başarısıdır ve size iyi dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Böylelikle, 38 gün görevde kalan Kwarteng, "İngiltere'de 1970'ten bu yana en kısa süre görev yapan Maliye Bakanı" oldu.

Kabinedeki görevine son verilen Kwarteng'in yerine kimin getirileceği henüz açıklanmadı.

Eleştirilere neden olan vergi planından geri adım atılmıştı

İngiliz hükümeti, 23 Eylül’de ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu. Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

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