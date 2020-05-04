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Dünya

İngiltere Kovid-19'a karşı 'ortak mücadele' çağrısı yaptı

İngiltere Başbakanı Johnson, Kovid-19'la mücadelede ülkeleri ortak hareket etmeye ve çabalarını hızlandırmaya çağırarak, aşı bulunmasının bir rekabet alanı değil, acil bir ortak çaba olduğunu belirtti.

Hasan Esen   | 04.05.2020
İngiltere Kovid-19'a karşı 'ortak mücadele' çağrısı yaptı

Londra

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin yanı sıra 7 ülke ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortak düzenlediği Koronavirüsle Küresel Mücadele Uluslararası Bağış Konferansı'nda konuştu. 

İnternet üzerinden gerçekleştirilen konferansta aşı, test ve tedavilerle ilgili araştırmalar için 388 milyon sterlin (441 milyon avro) bağış taahhüdünde bulunan Johnson, "Bu savaşı kazanmak için halklarımız etrafında dayanıklı bir kalkan inşa etmeli ve birlikte çalışmalıyız. Bu da ancak bir aşı geliştirerek ve bunu seri üreterek sağlanabilir." ifadesini kullandı.

"Aşı bulma yarışı ömrümüzün acil bir ortak çabasıdır"

Johnson, ne kadar el birliğiyle çalışılır ve tecrübeler paylaşılırsa bilim insanlarının o kadar hızlı başarı elde edeceğine işaret ederek, "Bu virüsü yenmek için aşı bulma yarışı, ülkeler arasında bir rekabet değil ömrümüzün acil bir ortak çabasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Salgınla mücadelede birlikte hareket edilmesinin önemine vurgu yapan Johnson, "İnsanlığın, virüse karşı olduğu bir durum söz konusu. Bu işte beraberiz ve beraber kazanacağız." dedi.

İngiltere'nin yanı sıra Almanya, AB, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada, Norveç ve Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı konferansta 7,5 milyar avro toplanması amaçlanıyor.

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