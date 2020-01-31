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Dünya

İngiltere İdlib'e yönelik saldırıları kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nisan ayından beri Rus ve rejim saldırıları, 1500'den fazla sivili öldürdü ve yüz binlercesini de yerinden etti." denildi.

Hasan Esen   | 31.01.2020
İngiltere İdlib'e yönelik saldırıları kınadı Fotoğraf: İzzeddin İdilbi/AA

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Suriye rejimi ve Rusya'nın Suriye'deki "korkunç yıpratma kampanyasının okulları, hastaneleri ve acil müdahale ekiplerini hedef alarak sivilleri kaçmaya zorlamaya devam ettiğini" belirterek, "İngiltere, uluslararası insancıl hukukun tekrar tekrar ihlal edilmesini kınıyor." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından Esed rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Rejimin son günlerde Maaratünnuman ilçesini ele geçirdiğine işaret edilen açıklamada, "Nisan ayından beri Rus ve rejim saldırıları, 1500'den fazla sivili öldürdü ve yüz binlercesini de yerinden etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin İdlib'de siyasi çözüme varılması ve düşmanlıkların derhal durdurulması yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yapılan çağrılara da katıldığı hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanı Raab da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu korkunç yıpratma kampanyası, okulları, hastaneleri ve acil müdahale ekiplerini hedef alarak sivilleri kaçmaya zorlamaya devam ediyor. İngiltere, uluslararası insancıl hukukun tekrar tekrar ihlal edilmesini kınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Raab, sadece BM kararlarıyla uyumlu siyasi bir çözümün Suriye'de kalıcı barışı sağlayabileceğini de vurguladı.

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