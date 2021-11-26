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Dünya

İngiltere Hamas'ı terör örgütü ilan etti

İngiltere, Filistin'de Gazze'yi yöneten İslami Direniş Hareketi'ni (Hamas) terör örgütleri listesine aldı.

Hasan Esen   | 26.11.2021
İngiltere Hamas'ı terör örgütü ilan etti

Londra

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da sunulan düzenlemenin parlamento tarafından onaylanmasının ardından Hamas'ın bugünden itibaren yasaklı terör örgütü haline geldiği belirtildi.

Bu kararın, Hamas üyelerinin veya gruba destek çağrısında bulunanların 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, terör örgütleri listesinin karar çerçevesinde güncellendiği ifade edildi.

Daha önce Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı terör örgütü ilan eden İngiltere, son adımıyla siyasi kanadı da yasaklamış oldu.

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